11mo Foro de Pensadores de la Argentina TIC

Escribo luego de más de 120 días mirando las mismas paredes, el mismo techo y los mismos paisajes. El mundo ha decidido entrar en hiato y lo que era cotidiano ahora es añorado. Lejos están los abrazos con amigos, los viajes de negocios y las visitas inesperadas. Lejos me queda el Caribe y más lejos aún el Río de la Plata, lugares donde los sentimientos confluyen, la memoria se desata y el deseo de regresar se va alimentando de horas caducadas.

Tan solo me queda intentar, por métodos intangibles, tratar de emular la normalidad ya superada. Dejo al lado términos que denotan gran privilegio como nueva normalidad, hasta tiene un aire cheto (como dirían en el Sur) esas dos palabras. Para el campesino, el desahuciado, el perseguido y, para que darle más vestimenta, el pobre seguimos en la misma normalidad de siempre: falta dinero para vivir.

Desde esta perspectiva, luego de seguir como hipnotizado las noticias del COVID-19, es que me decido una vez más transportarme a la Argentina para hablar de tantos deseos por cumplir, para ver si desde la distancia me puedo sumergir en sus librerías o en sus bibliotecas. Llegar a caminar con la mente aquellas mismas calles que algún día navegué por medio de las páginas de un libro y la vida me permitió caminar en más de una ocasión.

Así, me enfrento a un 2020 traicionero que comienza con temblores en el origen y va extendiendo sus garras hasta lograr apresarnos a todos. Desde este aislamiento poco asceta es que se van tejiendo las horas hasta reventar con un basta que me lleve a conversar nuevamente sobre telecomunicaciones y otros temas digitales con aquellos que viven en una de las hermosas geografías del sur. En esta ocasión, el encuentro fue remoto pero vibrante y hasta a alguno se le ocurrió decir, como si estuviese en el estadio, ¡aguante pensadores!

Un pensadores distinto, fragmentado en el tiempo y la convocatoria. Llegaron muchos, pero también faltaron otros que no se olvidan y que seguramente regresarán a conversar con la pasión que los caracteriza, con esa rabia, orgullo y dolor de hablar de lo propio. Sentimientos incontrolables al mencionar la tierra, de esos que van acompañados con esa eterna esperanza de que tal vez mañana sea mejor.

La ventura remota comenzó con las miradas apuntando al cambio de gobierno, una nueva administración que apenas se va conformando se ve sorprendida por una pandemia que interrumpe el trabajo y coloca a todos en modo de alerta. Hay quien se aventuró a decir que ni hubo tiempo para hacer transición de administraciones y mucho menos para enarbolar un plan digital para los próximos años.

Este aparente consenso encerraba más información de la esperada pues si es cierto que el nuevo gobierno ha estado tratando de ser inclusivo al intentar dialogar con los principales referentes del sector, la historia indica que en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de información (TIC) durante los pasados 20 años no ha sido prioritario para ninguna administración de gobierno de Argentina. El problema es que, aunque esta situación cambiara, no hay acción de gobierno que pueda solucionar en tres meses lo que no se hizo en dos décadas.

De todas formas, permea un sentimiento de incertidumbre pues no se puede ver hacia donde se dirige el país. Algunos acusan a la ignorancia que existe alrededor de las tecnologías de información y comunicaciones, pues los principales tomadores de decisiones no entienden que tiene esta industria como dinamizadora, como habilitadora de otras cosas a nivel económico o social. No se dimensiona el gran impacto que la digitalización podría tener en cosas tan sencillas como reducción de burocracia e incremento de transparencia. La ignorancia parece venderse como apatía.

Paradójicamente, hay quienes ven que el uso de la tecnología avanza de manera más rápida en aquellos lugares donde el estado no está. También hay quienes ven más liderazgo en torno a las TIC en otros mercados de América Latina, declaración que fue complementada con un cuidado con quienes venden una imagen adornada de logros que al momento de la verdad son vacíos. Ya en el pasado se presumió de la llegada de un tal Míster TIC que no hizo, no logró y no aportó en nada.

Una queja que no encontró refutación fue que siempre el foco de la industria se encuentra en Buenos Aires. Hace una falta de atención al resto del país pues los grandes problemas de adopción de tecnologías y conectividad no están en las grandes ciudades. Falta información detallada de muchos aspectos de las TIC, pero en la Argentina como en el resto de las Americas los órganos reguladores tienen mala, o al menos incompleta, información estadística sobre sus mercados.

Luego llega lo inevitable, las referencias al COVID-19 y su impacto en un sector que ya venía recibiendo golpes desde varios lugares. Los esperanzados posibilitan que el uso forzado de las tecnologías sirva para impulsar la transformación digital. Los que han visto desvanecer tanta riqueza a través de las décadas se conforman con que la crisis no justifique una ida para atrás pues al final de cuentas la tecnología no soluciona mágicamente lo que está mal diseñado.

El efecto inmediato de la pandemia es que mientras dure la crisis el gobierno y la industria han reformulado las prioridades del sector. De lado quedan temas como 5G, asignación de espectro, capitalización de ArSat, servicio universal y compartición de infraestructura.

Mientras los proveedores de servicio centran sus esfuerzos en el mantenimiento de sus redes, la sombra del mercado financiero le recuerda a todos que hace más de 15 años que las empresas de telecomunicaciones en Argentina no valían tan poco. Ante esta realidad resonaba el tema de los niveles de morosidad que se podrían alcanzar durante la pandemia, aún con medidas flexibles para retener clientes. Una morosidad que solo serviría para hacer más difícil la operación de empresas que registran en sus niveles de ingreso promedio por usuario llegaban a representar hasta una vigésima parte del que se observa en Europa o los Estados Unidos.

Igual muchos se están dando cuenta de la relevancia de las telecomunicaciones como elemento esencial de la economía. Queda por ver si las autoridades de gobierno toman las medidas necesarias para impulsar el uso de nuevas tecnologías teniendo en consideración lo crucial que son los dispositivos inalámbricos o el hecho de que sin contenidos la tecnología queda paralizada.

Ya mirando a futuro todos admitían que volver al pasado sin ningún cambio en el comportamiento es imposible, por lo que hay que aprovechar las oportunidades que se presenten para concretar un salto tecnológico. Mientras esto sucede, el mercado comienza a enfrentar temas que anteriormente se consideraban definidos como el derecho de libertad de expresión, la moderación de contenidos y el cero rating bajo un esquema de neutralidad de red.

Como era de esperar numerosos otros temas, debates y diferencias fueron parte de la conversación. Una charla en la que siempre estuvo presente ese condimento tan especial que caracteriza a los participantes: su argentinidad. Eso que un extranjero caracterizaría como profundo orgullo por la tierra que los vio nacer.

Los expertos que atendieron el “11mo Foro de Pensadores de la Argentina TIC” en orden alfabético por apellido:

Sonia Agnese, OMDIA

Henoch Aguiar, ArSat

Diego Anesini, IDC

Martín Becerra, Universidad Nacional de Quilmes

Sebastián Cabello, SmC+ Digital Public Affairs

Enrique Carrier, Carrier & Asociados

Ariel Fernández, CATEL

José Crettaz, Convercom

Juan Basilio Gnius, Telracom

Carolina Limbatto, Cullen International

Tina Lu, Counterpoint Research

Leticia Pautasio, TeleSemana

Ignacio Perrone, Frost & Sullivan

Alejandro Prince, Prince Consulting

