El mundial de fútbol como vitrina tecnológica
La política y los deportes no se mezclan. Esa es una de las aseveraciones más repetidas y falsas de la historia. Desde los juegos regionales, como los Centroamericanos y del...
El algoritmo tiene género
Durante las últimas décadas, el número de escritos que muestran las claras diferencias entre hombres y mujeres desde una perspectiva biológica, donde el tratamiento que se le da a un...
México mundialista: El quinto partido y el muro sudamericano
La relación de México con la Copa del Mundo de la FIFA abarca casi un siglo, con diecisiete ediciones, momentos de gloria profunda, frustraciones persistentes y un retrato estadístico que...
Celebrar el olvido
Una de mis primeras memorias es la de mi padre hablándome sobre la importancia de leer, aprender y conocer la historia. Saber de dónde venimos, aprender de los errores para...
MWC 2026
Barcelona, sede de un peregrinaje cuasi obligatorio para todo ejecutivo de las telecomunicaciones deseoso de ver las últimas innovaciones tecnológicas, pero también de ser visto. Es algarabía digital y silencios...
República Dominicana: Transformación, innovación y desarrollo digital
Cuando se habla del desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina, usualmente el diálogo se centra en los grandes mercados de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú....
México según el Índice Global de Conocimiento
El pasado mes de noviembre de 2025 se publicó el Índice Global de Conocimiento (ICG), del cual formo parte del comité asesor desde 2021. Esta publicación intenta establecer un marco...
Ícaro, Casandra, CITEL y el Reino de la Eterna Armonía
Hace muchas realidades, en el corazón de la Sierra Madre, se erigía el Reino de Eterna Armonía, un vasto territorio donde el sol parecía brillar solo por decreto real. El...
Venezuela post-Maduro: telecomunicaciones, geopolítica y poder hemisférico
El pasado 3 de enero, fuerzas del ejército estadounidense llevaron a cabo un operativo militar para arrestar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La acción militar se enmarca en la...
Venezuela post-Maduro: hegemonía, transición y el Corolario Trump
El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue detenido y destituido de su cargo tras una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos. La operación...